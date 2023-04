Konsèy Konstitisyonèl La Frans Apwouve Nouvo Laj Pansyon an

Konsèy Konstitisyonèl peyi La Frans apwouve Vandredi yon plan ki pa popilè ditou pou ogmante laj retrèt la a 64 an.

Se yon viktwa pou Prezidan Emmanuel Macron apre 3 mwa manifestasyon popilè kont pwojè lwa a ki koze anpil domaj pou lidèship li.

Gen anpil chans pou mezi sa a vekse sendika travay yo ak lot opozan plan pansyon an pami yo manifestan ki te rasanble ozalantou La Frans Vandredi swa apre yo te anonse desizyon an.

Konsèy la rejte kèk lot mezi ki nan pwojè lwa pansyon an men laj 64 an an ki te yon pwen santral plan Macron an rete limenm.

Macon kapab mete lwa a an aplikazyon nan nan yon espas 15 jou.