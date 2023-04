Aksyon an te fèt sou 11yèm jou grèv ak manifestasyon ke sendika yo ap fè nan tout peyi a kote yap mande gouvènman an retounen sou desizyon kote li te ogmante laj retrèt la soti nan 62 lane pou rive nan 64 an.

Kontrèman ak anpil lòt peyi Ewopeyen kote fon prive finanse pansyon yo an pati, Lafrans gen yon sistèm kote se moun ki ap travay kounya yo ki finanse pansyon moun ki nan retrèt yo.

Gouvènman an di chanjman an nesesè pou sistèm pansyon an ka kontinye fonksyone.