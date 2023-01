Depatman Jistis la ap Revize Dokiman ki Taka Sekrè yo Jwen nan Sant Biden nan

Depatman Jistis la ap egzaminen yon seri dokiman ki taka sekrè ke yo jwen nan yon biwo ansyen enstiti Prezidan Joe Biden nan.

Konseye legal espesyal prezidan an, Richard Sauber di "yon ti gwoup dokiman ki te gen etikèt top sekrè sou yo" te nan biwo Sant Penn Biden nan. Se avoka prezidan an yo ki te jwenn yo pandan yo tap netwaye epi mete nan bwat bagay ki te nan biwo prezidan an te lwe apre li te vis prezidan an 2017, yon ti tan anvan li te lanse kanpay li pou prezidans Etazini an 2019.

Sauber di, yo jwen dokiman yo 2 Novanm, 2022 nan yon pandri ki te kadnase andedan biwo a.