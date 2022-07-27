Etazini Pwopoze Pou Fè yon Antant ak La Risi pou Liberasyon Griner, Whelan

Administrasyon Biden nan ofri pou'l fè yon antant ak La Risi ki ta pèmèt vedèt WNBA Brittney Giner ak yon lot Ameriken ki fèmen nan prizon ki rele Paul Whelan tounen lakay yo.

Se sa Sekretè d'Eta Antony Blinken deklare. Misye revele tou Mèkredi ke li mande pou pale ak tokay li nan Kremlen an pou premye fwa depi plizyè mwa.

Deklarasyon an make premye fwa gouvènman Ameriken an revele piblikman okenn aksyon konkrè li pran pou jwenn liberasyon Griner.

Li poko klè ki antant egzakteman Etazini ap pwopoze, ni si lap ase pou konvenk La Risi pou'l libere Ameriken yo.