Kiba Estime ke Larisi "Gen Dwa Defann Tèt li" Kont Menas L'OTAN Nan Ikrèn

Nan yon deklarasyon pou mande yon solisyon diplomatik atravè dyalòg konstriktif ak respè Ministè Afè Etranjè Kiben an estime ke "Detèminasyon Lèzetazini pou enpoze ekspansyon l'OTAN toupre fwontyè Larisi yo se yon gwo menas pou sekirite nasyonal peyi Larisi."
Samdi, pandan yon vizit ofisyèl nan Lahavàn avek Premye Minis Ris Adjwen an Yuri Borissov, Kiba te kritike sa li rele " pwopagann" ke Washington ap fè kont Larisi.
Madi, Nicolas Maduro, Prezidan Venezyela a ki se yon lòt alye Larisi nan Amerik Latin nan, te asire Vladimir Putin ak sipò li sou Kriz Ikrèn lan.