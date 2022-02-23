Dosye Ikrèn : Desizyon yo Konplike pou LaChin ki Aliyen pi Pre Moskou

Gouvènman Prezidan LaRisi Vladimir Putin rekonèt ofisyèlman lendi Donetsk ak Luhansk ki deklare tèt yo repiblik e li òdone sa-l rele "sòlda lapè" pou ale nan rejyon ki an diskisyon yo.
Sityasyon an konplike pou lidè chinwa-a Xi Jinping, ki nan koumansman mwa a te deklare li gen yon tèt ansanm "san limit" ak LaRisi apre yon reyinyon ak Putin.
Rankont la sete dènye prèv ke LaRisi ak Lachin t ap pwoche pi pre youn ak lòt pandan tou le 2 ap chache kontrekare enfliyans Etazini nan mond la. Men kesyon Ikrèn nan deja ap teste ki kote tèt ansanm amelyore sa a ka rive.