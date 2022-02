Trump di Putin "pa tap janm" Anvayi Ikrèn si li te Toujou Prezidan

Ansyen prezidan an te di nan yon deklarasyon "Si yo te byen jere sitiyasyon an, pa gen absoliman okenn rezon pou sitiyasyon an ap dejenere konsa nan Ikrèn".

Apre prezidan Ris bay lòd pou twoup deplwaye nan 2 zòn separatis Pro Ris yo nan Ikrèn, Trump te deklare ke "Mwen konnen Vladimir Putin trè byen, sa li ap fè kounye a, li pa ta janm fè sa sou administrasyon mwen an, pa gen okenn fason!"

Pwoksimite Donald Trump ak Vladimir Putin te sijè a gwo kritik nan men opozisyon an pandan manda li.

Bilyonè Repibliken an, ki fleurit ak posibilite pou retounen nan kous la pou Mezon Blanch lan, te dekri tou kòm "fèb" sanksyon yo te adopte pou moman an pa administrasyon an Biden.

"Yo ensiyifyan konpare ak kaptire yon peyi ak tè ki sitiye estratejikman," akize ansyen lidè a.

"Non sèlman Putin jwenn sa li te toujou vle, men li vin pi rich ak pi rich grasa boom nan lwil oliv ak gaz," li te ajoute.

Apre premye sanksyon pridan, ki vize espesyalman teritwa separatis pro-Ris yo nan Ikrèn, Mezon Blanch lan te pwomèt ranfòse repons li nan Madi kont Moskou.