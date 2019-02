Etazini-Venezuela: Opsyon Politik, Diplomatik Oubyen Militè?

Komandan kòmandman sid Lame amerikèn nan, amiral Craig Faller, bay jounalis Lavwadlamerik, Carla Babb, yon entèvyou kote kòmandan an abode kèk pwoblèm ki enpotan pou Lèzetazini, tankou ki repons Wahinton ta dwe bay pou kriz politik grav kap travèse Peyi Venezuela.

N ap raple gouvènman Prezidan Donald Trump la ap fè efò pou apiye opozisyon an nan Venezuela e li rekonèt gouvènman pwovizwa ki gen Juan Guaido nan tèt li a.

Lèzetazini rejte kategorikman nenpòt ki inisyativ pou yon dyalòg ki ta pèmèt gouvènman dispite Nicolas Maduro a kontinye rete sou pouvwa a. N ap raple tou Misye Maduro te tanmen yon 2èm manda nan dat 10 janvye pase a menmsi gen vwa ki te leve nan milye entènasyonal yo pou di eleksyon prezidansyèl me 2018 la sete yon eleksyon fo mamit.

Men tradiksyon kreyòl entèvyou a:

VOA: Ki opsyon otorite yo mande w prepare pou sitiyasyon an nan Venezuela?

Amiral Faller: N ap fikse atansyon nou sou yon apui pou yon solisyon politik e diplomatik; e, kòm li nòmal pou yo atann sa de yon kòmandan konbatan, n ap travay pou n garanti ke sitwayen ameriken yo avèk pwopriyete Lèzetazini yo, diplomat nou yo ki laba a, twouve yo an sekirite. Se sou sa nou konsantre efò n yo.

VOA: Nouvèl yo di nou plizyè milye sòlda ta deja ale nan Kolonbi, e yo tout deja wè memorandum Konseye pou Kekirite Nasyonal la, John Bolton. Eske gen yon moun ki mande w prepare opsyon sa a an patikilye?

Amiral Faler: Mwen ta pito kite pou Konseye Sekirite Nasyonal la tout kesyon konsènan plan nan domèn sekirite a. Kote nou santre atansyon nou se sou pwoteksyon lavi sitwayen ameriken ak kapasite enstalasyon diplomatik yo. Genyen asosyasyon yo tou. Se trè zenpotan pou nou. Veritab fòs emisfè sa a se asosyasyon yo ak long istwa nou pataje kòm asosyasyon. Mwen te ale Kolonbi; mwen rankontre kèk asosye ekselan, ki byen dispoze. Nou genyen kèk inisyativ ki trè bon nan nivo relasyon lame avèk lame, e semèn sa a mwen pral Brezil kote nou pral chache devlope asosyasyon sa a epi ranfòse li plis toujou.

VOA: Puiske ou pale de asosyasyon sa a avèk Kolonbi, gen yon wout Venezuela te bloke alòske Kolonbi te panse itilize li pou transpò èd imanitè. Eske kòlèg kolonbyen ou mande nou yon asistans potansyèl sizoka wout la ta rete bloke?

Amiral Faller : Kolonbi genyen yon fòs sekite ki ekstrèmman kapab. Yon fòs militè ak yon gouvènman demokratik nou respekte e k ap travay aktivman pou l amelyore sitiyasyon an. Gen plis pase yon milyon migran venezuelyen nan Kolonbi sèlman e plis de 3 milyon nan tout rejyon an. Mwen te rive tou prè fwontyè a pandan m te abò bato-lopital USNS COMFORT e m te wè ak pwòp je mwen nan ki soufrans ekstwòdinè pèp venezuelyen an ap viv. Se poutèt sa nou apiye USAID ak efò nou ap fè, avèk Depatman Deta ak Kolonbi an tèt; e si sa nesesè, nou pral travay di anpil pou nou konsantre n sou sa.

VOA: Men, èske nou pral rete sou tèritwa kolonbyen an oubyen nou pral travay avèk asosye nou yo sou kèk plan potansyèl pou n pote apui anndan Venezuela menm?

Amiral Faller: N ap konsantre efò nou sou relassyon nou nan nivo lame ak lame, avèk asosye nou yo (Kolonbi, Brezil ak lòt asosye-kle nan rejyon an). Ekwatè se yon asosye ki fòk ap monte; n ap renouvle rapò nou yo tou nan peyi sa a e avèk Pewou...

(Asuiv).