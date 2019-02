Lidè Latino-Ameriken ak Ewopeyen Reyini nan Montevideo pou diskisyon sou Sitiyasyon an nan Venezuela

Kriz politik ak ekonomik la nan Venezuela pwovoke yon bann ak yon pakèt rankont diiplomatik entènasyonal ni nan Amerik di Nò, ni nan Amerik di Sid, nan moman gen seyans-depozisyon k ap fèt sou sitiyasyon an nan Kongrè ameriken an

Nan jounen jedi 7 fevriye 2019 la, diplomat ewopeyen ak latino-ameriken te reyini nan Peyi Irigwe pou yo te fè deba sou pwoblèm ki poze nan Venezuela yo. Pi gwo diplomat ewopeyen an, Federica Mogherini, deklare manm inyon an pa antann yo sou koz kriz ki pete nan pryi bolivaryen an ni sou yon sel solisyon pou kriz sa a. Sepandan li ensiste pou l di manm yo rive antann yo pou yo rekonèt yo dwe jwenn yon solisyon pou sitiyasyon an san vyolans ni entèvansyon etranjè –epi se pèp venezuelyen an ki pou jwenn solisyon sa a.

Pèsonalite ki te prezide rankont Gwoup Kontak Entènasyonal la, se prezidan iriigweyen an, Tabare Vazquez, nan kapital peyi li, Montevideo. Prezidan ak Premye Minis 14 peyi te reponn prezan; pami yo te genyen Lespay, Pòtigal avek Laswèd.