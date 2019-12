Kriz Ayiti a Bezwen yon Enplikasyon Miltilatetal pou l Pa Vin Pi Grav Dapre Anbasasdè Etazini an nan Sen Domeng

Anbasadè ameriken an an Repiblik Dominikèn Robin Bernstein deklare kriz peyi dAyiti ap travèse a pa dwe pwoblèm Etazini, Ayiti ak Repiblik Dominikèn sèlman dapre jounal Listin Diario ki rapòte deklarasyon diplomat la.

Diplomat la di li favorab pou gen enplikasyon multi lateral tankou Inyon Ewopeyen an ak l OEA pou evite sitiyasyon an vinn pi mal. Diplomat la di li gen pou l rankontre anbasadè ameriken an ann Ayiti Michele Sison pou planifye yon konferans nan Miami ant sektè prive ayisyen, dominiken pou jwen yon solisyon nan peyi a ap fè konfwonte.

Konferans Episkopal la pwononse l sou kriz peyi a ap travèse depi anviwon 3 mwa. Evèk yo nan mesaj nan okazyon fèt nwèl la di yo konstate chak pati yo kanpe sou pozisyon yo. Konferans evèk yo mande chak pati yo pou fè konsesyon youn pou lòt nan enterè peyi a. Pou sa ki gen rapò ak pouvwa egzekitif la evèk yo deklare li pa sifi pou gen yon manda, fòk ou merite l.

Pou opozisyon an konferans lai di yo montre yo merite konsiderasyon kòm aktè yon solisyon istorik la lè yon aksepte fè yon seri konsesyon nan enterè peyi a.