Jennifer Lopez ak Ben Affleck Marye Las Vegas

Jennifer Lopez ak Ben Affleck mayre Samdi byen ta lanuit nan yon chapèl nan Las Vegas ki administre sèvis relije bay moun nan machin yo. Mesye dam yo zanmi depi plis pase 20 an e maryaj yo se fen ere 2 relasyon womantik ki te soulve anpil pale anpil kote yo te fiyanse 2 fwa.

Lopez anonse maryaj la Dimanch nan yon kourye elektwonik li voye bay fanatik li yo. Tit la sete "Nou Fe'l". Se menm jan Lopez te anonse fiyansaj li ann Avril sou sit web "On the J Lo" a.

"Lanmou se yon bèl bagay. Lanmou janti. Epitou sanble lanmou pasyan. Li pasyante pandan 20 an," Lopez ekri ann yon mesaj li siyen Jennifer Lynn Affleck.

Lopez ekri ke koup la te pran avyon pou al Las Vegas Samdi, yo te fè la ke pou pran lisans maryaj yo ak 4 lot koup, e ke yo te marye kek minis apre minui nan "A Little White Wedding Chapel, yon ti legliz ki vante tèt li kom yon kote moun ka pase nan machin yo epi antre nan tinèl lanmou a.

Lopez di yon wo palè Bluetooth te jwe pandan yo te defile nan legliz la. Li di sete pi bèl sware lavi yo.

"Rete tann ase lontan e petèt w a jwenn pi bèl moman lavi w nan yon legliz kote ou ka pase nan machin ou nan Las Vegas a 12"30 di maten nan tinèl lanmou a ak pitit ou yo ak moun ou pral pase rès vi'w avèl," Lopez deklare.

Nouvèl sou maryaj yo t sikile kou pate cho Dimanch apre biwo leta Nevada a nan awondisman Clark te montre ke mesye dam yo te obteni yon lisans maryaj Samdi. Lisans maryaj la montre ke Lopez gen entansyon chanje non li a Jennifer Affleck.

Reprezantan Lopez ak Affleck pat vle fè okenn komantè.

Jennifer Lopez gen 52 zan e Ben Affleck gen 49 an. Yo te soti ansanm nan debi ane 2000 yo, e moun te menm ba yo ti non jwèt "Bennifer". Yo te rekomanse soti ansanm ane pase a. An 2003 yo te jwe ansanm nan film "Gigli" epi an 2004 nan "Jersey Girl" Nan epok la yo te fiyanse men yo pat janm marye.

Affleck te marye ak aktris Jennifer Garner an 2005, e li gen 3 timoun ak mamzèl. Yo te divose an 2018.

Lopez deja marye 3 fwa. Li te marye ak Ojani Noa ant 1997 ak 1998, apre sa li te marye Cris Judd ant 2001 ak 2003. Li te marye ak chantè Potoriken Marc Anthony an 2004 e yo te pase 10 zan ansanm. Yo gen pitit marasa ansanm ki gen 14 zan kounyea.