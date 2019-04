Etazini: Prokirè Jeneral Adjwen Etazini an, Rod Rosenstein, Anonse Demisyon l

Prokirè jeneral adjwen Etazini an, Rod Rosenstein anonse demisyonn ye lendi 29 avril 2019 la apre yon manda 2 zan mouvmante .Tout moun te atann a demisyon sa a depi rapò Mueller a sou enjerans Larisi nan eleksyon 2016 yo.

Rosenstein di nan lèt demisyon ke li voye bay Prezidan Donald Trump ke li pral kite pòs la nan dat 11 me kap vini an. Li pa bay oken rezon pou demisyon an.

Bri tap kouri sou demisyon vis minis jistis ameriken an depi 27 septanm 2018 pase a kote nouvèl yo te fè kwè Rod Rosenstein ta pral gen pou l rankontre ap Prezidan Donald Trump nan moman ankèt pwokirè espesyal Robert Mulle a te ankou.