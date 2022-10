Etazini, Kanada Pral Travay Ansanm pou Kwape Ensekirite a an Ayiti

Etazini ak Kanada pral travay ansanm pou "kwape ensekirite" ki pèmèt gang yo kreye yon kriz imanitè an Ayiti, dapre sa Sekretè d Eta Antony Blinken deklare jedi.

Ni Blinken, ni Minis Afè Etranje Kanadyen an Joly, pa pran angajman pou peyi yo dirije yon fos entèvansyon militè an Ayiti.

Blinken di: " Nou tou le 2 dako ke kriz alimantè ak rate petwol yo ak epidemi kolera a epi gang kap bloke po yo epi teworize sitwayen yo - sityasyon sa a paka kontinye."



Blinken di Kanada ak Etazini dako ke "gen plis travay pou fè" pou apiye polis nasyonal Ayisyen an pou ede'l jere ensekirite a.

"Peyi nou yo ap travay ansanm yon fason djanm pou jere ensekirite a epi pwoblem gang lan. Yon ide se apiye Polis Nasyonal Ayiti ak ekipman epi konsèy. Sa pa gen lontan Kanada te voye machin blende bay PNH ak kolaborasyon nou. Pandansetan nap eseye jere pwoblem gang lan epi kontre aktè politik kap ba yo lajan epi pase yo lod. Nou mete yon rezolisyon ke Nasyonzini apwouve ki enpoze sanksyon e nap mete sanksyon pa nou tou sou moun ki apiye gang yo."

Joly di Kanada voye yon "misyon evalyasyon" pou rasanble enfomasyon epi chache solisyon Ayisyen yo apiye.

Li di: "Absoliman fok nou apiye Ayiti pou asire ke tout kominote entènasyonal la apiye peyi a tou nan moman kriz sa a. E finalman mwen ta di li egalman enpotan pou fe fas ak kriz plitik la paske fok eleksyon lib dewoule. E fok nou asire ke gen yon anbyans pou eleksyon sa yo fèt. Men pou fe sa, fok nou jere ensekirite a ak kriz imanitè a. Donk se poutèt sa Kanada voye misyon evalyasyon an. Mwen konfime'l. Objektif la se jwenn enfomasyon sou 3 kriz sa yo. Nou di'l plizyè fwa. Nou pral toujou apiye solisyon Ayisyen paske nou kwè solisyon pi bon - byen antandi lè se Ayisyen ki pran desizyon an epi apiye desizyon an."

Gouvènman pwovizwa Ayisyen an opere nan yon sityasyon kawotik depi asasina ansyen Prezidan Jovenel Moise nan mwad Jiyè 2021.

Depi mwad Septanm nan, gan yo bloke aksè ak tèminal petwol prensipal la ki lakoz yon rate gaz, prodwi premye nesesite, dlo potab ak sèvis medikal. Pandansetan kolera ap vale teren nan peyi a.

Kanada ak Etazini voye machin blende bay Ayiti, e Nasyonzini ap konsidere yon entèvansyon militè pou retabli lod la, ki se yon mezi Sekretè Jeneral Antonio Guterres apiye.



Joly di: "Sa nou we kounyea se ke polis Ayisyen an bezwen plis asistans pou konkrè gang yo. Yo paka fè'l kounyea. Se poutèt sa delegasyon nou an Ayiti kounyela a pou detèrmine nivo oganizasyon PNH la ak sityasyon ensekirite aktyèl la, ki zouti gouvènman Ayisyen an genyen pou fè fas ak gang yo ki deja finanse. Donk nap gade diferan opsyon. Nou vle asire nou gen yon bon jan evalyasyon."

Pi ta, pandan yon rankonte ak Premye Minis Justin Trudeau, Blinken di Kanada ak Etazini se 2 peyi ki pi entegre nan mond lan e yo gen yon istwa travay ansanm pou rezoud pwoblèm.

Pandan konferans la Blinken ak Joly reitere sipo yo pou Ikrèn, yo kondane Iran pou move tretman medam yo epi pou dwon li bay Larisi, epi yo pwomèt pou travay pou sekirize rejyon Arctic la.