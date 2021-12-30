Biden, Putin Pral Diskite sou Demann Sekirite yo ki Ogmante

REHOBOTH BEACH, DEL —
Prezidan Joe Biden ak Vladimir Putin pral pale nan moman lidè Ris la ogmante demann li pou garanti sekirite nan Ewòp de Lès la.
Pòt pawòl Lamezonblanch la, nan moman li tap anonse nouvèl la, deklare 2 lidè yo pral diskite sou "divès sijè tankou pa egzanp, angajman diplomatik nan lavni."
Rankont la ap fèt nan moman Etazini ak alye oksidantal li yo ap veye twoup Ris yo kap gonfle sou frontyè peyi Ikrèn. Yo estime gen yon afè 100,000 twoup konsa nan zòn nan, e sa soulve gwo kè sote ke Moskou pare pou'l anvayi Ikrèn.
Sekretè d'Eta Antony Blinken te pale Mèkredi ak Prezidan Ikrenyen an Volodymyr Zelensky.