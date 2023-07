Mank Finansman Lakoz LONU ap Redui Pwogram Alimantè li pou Ayiti

Pwogram Alimantasyon Mondyal Nasyonzini an fè konnen lap fè fas ak yon mank finansman kidonk li pap kapab ede 100,000 Ayisyen mwa sa a ki bezwen asistans dijans.



PAM ap redui de 25% operasyon li an Ayiti nan moman 4,9 milyon Ayisyen - prèske mwatye popilasyon an bezwen asistans pou jwenn manje.



PAM deklare Lendi ke plan repons li pou Ayiti finanse a 16% sèlman e ke li pap kapab distribye manje bay 750,000 Ayisyen si li pa jwenn $120 milyon li bezwen pou opere jiska fen ane 2023 a.



Kantite Ayisyen k ap fè fas ak ensekirite alimantè tèlman wo, Ayiti sitye an dezyèm pozisyon kounyea sou lis peyi kote pwoblèm grangou a pi grav.