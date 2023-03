Film 'Everything, Everywhere' Dominen Oscar yo

Komedy-fantezi Everything Everywhere All At Once dominen seremoni remiz pri Akademi yo Dimanch swa. Film nan ranpòte 7 Oscar, pami yo meyè film ane a.

Sineyas Daniel Kwan ak Daniel Sheinert zanmi depi nan Inivèsite. Se yomenm ki ranpòte pri Oscar pou meye film ane a. Film nan rakonte istwa yon fanmi migran Azyatik kap viv nan 2 inivè paralèl.

Aktris Michelle Yeoh ki gen 60 an e ki pran nesans nan Malezi ranpòte pri Oscar pou Meye Aktris Ane a.

"Epi medam pa kite okenn moun di nou nou twò granmoun. "

Brendan Fraser ranpòte pri Oscar pou Meyè Aktè pou pefòmans li nan film "The Whale" (Balen nan). Li jwe yon gason ki tèlman gra li riske mouri.

"Everything Everywhere All At Once" te ranpòte pri Oscar pou meyè segon wòl yo tou. Aktris Jamie Lee Curtis ranpòte pri pou meyè segon wòl feminen. Li remèsye fanatik yo.

"Nou fèk ranpòte yon Oscar ansanm!"

Ke Huy Kuan limenm ranpote pri pou meyè segon wòl maskilen an. Li te jwe yon mari ki chaje ak pwoblèm.

Misye pran nesans nan peyi Vietnam e li te sonje trajektwa lavi l ki te mennen li soti nan yon kan pou refijye nan Hong Kong epi voye l Ozetazini.

"Yo di istwa konsa rive sèlman nan sinema. Mwen paka kwe se lavi mwen. Sa se rèv Ameriken an. "

Film Alman "All Quiet on the Western Front" ranpòte pri pou Film Entènasyonal Ane a. Li ranpòte pri tou pou desen, mizik orijinal ak sinematografi.

"Navalny", istwa lide opozisyon Ris Alexei Navalny, ranpòte pri pou meyè dokimantè ane a.

Yulia Yavalnaya, madanm politisyen an ki femen nan prizon te aksepte pri a.

"Mari mwen nan prizon paske li tap defann demokrasi. Alexei map reve de jou kote wap lib. "

Sineyas Meksiken Guillermo del Toro ranpòte pri Oscar pou Meye film Anime a pou Pinnochio. Epi chante Naatu Naatu, ke nou te tande nan film Endyen "RRR" ranpòte pri pou meyè chanson orijinal la.





Korespondan VOA nan Los Angeles, Mike O'Sullivan ekri vesyon orijinal repòtaj sa a