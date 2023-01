Film 'Everything Everywhere' Pran Plis Nominasyon pou Pri Oscar pase Tout Lòt Film yo

Film "Everything Everywhere All at Once" se film ki ranpòte plis nominasyon jodi Madi a pou pri Oscar.

"Everything Everywhere" se yon film syans fiksyon ki rakonte istwa yon dam ki dezespere nan moman lap eseye fini ranpli papye enpo li. Film sa a ranpòte 11 nominasyon - pami yo meyè film ane a, epi meyè aktris ak aktè.

Pami lòt film ki ranpòte nominasyon nou jwen: "Avatar: The Way of Water" ki gen kòm sineyas James Cameron. Li okipe 6em plas sou lis film ki ranpòte plis lajan nan listwa sinema.

"Top Gun: Maverick" ak "Elvis" ranpòte nominasyon tou ansanm ak film popilè Steven Spielberg la "The Fabelmans."

Seremoni remiz pri Oscar la pral dewoule nan Los Angeles 12 Mas, e chèn televizyon Ameriken ABC va difize li an dirèk.