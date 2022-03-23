Biden Pral Patisipe nan 3 Somè Entènasyonal ann Ewòp

Prezidan Ameriken an, ki pral fè efò pou ranfòse inite ant peyi Oksidantal yo epi ogmante sanksyon kont Larisi.



Biden gen pou li ale vizite vandredi ak samdi peyi Polòy, ki se youn nan peyi ki resevwa majorite refijye Ikrenyen yo, swa apeprè 3,5 milyon.