Biden Pral Patisipe nan 3 Somè Entènasyonal ann Ewòp

Prezidan Ameriken an, ki pral fè efò pou ranfòse inite ant peyi Oksidantal yo epi ogmante sanksyon kont Larisi.
Biden gen pou li ale vizite vandredi ak samdi peyi Polòy, ki se youn nan peyi ki resevwa majorite refijye Ikrenyen yo, swa apeprè 3,5 milyon.
Prezidan Joe Biden, pral vwayaje ann Ewòp Mèkredi, pou patisipe nan 3 somè entènasyonal ki pral dewoule nan Brussels. Nan somè sa yo lap rejwenn manm L'OTAN (Òganizasyon Trete Atlantik Nò), G7 ak Inyon Ewopeyèn an.
Prezidan Ameriken an, ki pral fè efò pou ranfòse inite ant peyi Oksidantal yo epi ogmante sanksyon kont Larisi.