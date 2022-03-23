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Politik

Biden Pral Patisipe nan 3 Somè Entènasyonal ann Ewòp

President Biden boards Air Force One at Joint Base Andrews in Maryland en route to Brussels, Belgium, where he will attend an extraordinary NATO summit to discuss efforts in response to Russia's attack on Ukraine, March 23, 2022.

Prezidan Joe Biden, pral vwayaje ann Ewòp Mèkredi, pou patisipe nan 3 somè entènasyonal ki pral dewoule nan Brussels. Nan somè sa yo lap rejwenn manm L'OTAN (Òganizasyon Trete Atlantik Nò), G7 ak Inyon Ewopeyèn an.

Prezidan Ameriken an, ki pral fè efò pou ranfòse inite ant peyi Oksidantal yo epi ogmante sanksyon kont Larisi.

Biden gen pou li ale vizite vandredi ak samdi peyi Polòy, ki se youn nan peyi ki resevwa majorite refijye Ikrenyen yo, swa apeprè 3,5 milyon.

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