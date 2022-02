Blokis sou Frontyè Kanada Ralanti Men Manifestan Kontinye Bloke Pon an

Tansyon an ki te wo anpil sou on yon pon ki konekte Etazini ak Kanada fe yon ti bese Samdi, apre lapolis resi pran tèt manifestan yo pou yo rale kamyon yo soti sou pon an.

Sepandan, manifestan yo kontinye bloke aksè ak pos frontyè entènasyonal sa a ki toujou chaje ak moun.

Manifestan yo vekse akoz egzijans gouvènman Kanadyen an pou tout sitwayen pran vaksen kont COVID-19 la. Yo fache tou ak Premye Minis Justin Trudeau. Kidonk, yo monte barikad sou pon Anbasadè a, ki konekte vil Detroit ak Windsor, nan Ontario depi Lendi pase a. Sa bloke konplètman sikilasyon an ak komès kap fèt ant 2 peyi yo.

Samdi maten, yo te deplase gwo kamyon yo ak kamyon pikòp ki te nan antre pon an sou kote Kanadyen an. Men gen lòt manifestan ki te rive nan zòn nan a yon distans 2 blòk konsa ak pon an.

Mouvman sa a enspire manifestasyon tou nan peyi La Frans, ak nan Peyi Ba epi nan La Nouvèl Zeland, kote moun te pran lari pou pwoteste kont egizjans vaksinasyon an.