Etazini-Venezuela: Gouvènman Maduro a Koupe Relasyon Diplomatik avèk Washington

Gouvènman Nicolàs Maduro a nan Venezuela pran desizyon pou l koupe rapò diplomatik ak Lèzetazini e li bay diplomat ameriken yo 72 zè pou yo kite peyi a aprè Prezidan Donald Trump te anonse li rekonèt prezidan asanble nasyonal la, Juan Guaido, kòm prezidan provizwa venezuelyen. Rejim Maduro a anonse desizyon an nan apremidi jounen mèkredi 23 janvye 2019 la.

Nan yon deklarasyon Prezidan Donald Trump te pibliye nan kòmansman jounen an, li di Washington pote sipò li bay Juan Guaido kòm prezidan pwovizwa Peyi Venezuela.

Ajans nouvèl AP (Associated Press) konsakre yon atik manch long sou dosye a kote li fè kòmantè sa yo:

<<Prezidan Donald Trump lanse apèl bay Maduro pou mande l bay demisyon l pandan lidè ameriken an fè konnen Washington pral itilize tout pwa puisans ekonomik ak diplomatik li pou li fè presyon ki nesesè pou demokrasi retabli o Venezuela. Lidè Lèzetazini an deklare:

“Sitwayen venezuelyen yo pale avèk kouraj pou yo fè konnen yo pa vle ni Maduro ni rejim li a; yo egzije libète ak eta de dwa nan peyi yo.”

Kanada, menm jan ak Brezil, Kolonbi ak anpil lòt peyi latino-ameriken, fè menm bagay ak Lèzetazini e yo anonse apui yo pou Juan Guaido.

Kòm yon repons kif-kif, Nicolàs Maduro deside koupe relasyon diplomatik avèk Lèzetazini, ki se pi gwo enpòtatè petwòl venezuelyen an, e li bay diplomat ameriken yo 72 zèdtan pou yo kite peyi a. Lidè venezuelyen an --ki te pran lapawòl devan yon foul patizan rejim li a, abiye tou de wouj, koulè pati ki sou pouvwa a- deklare:

“Devan pèp ak nasyon ki nan lemond yo e kòm prezidan konstitisyonèl, mwen deside koupe relasyon diplomatik e politik avèk gouvènman enperyalis ameriken an. Pinga nou fè blan meriken konfyans. Yo pa genyen zanmi menm jan yo pa genyen pawòl. Sa sèlman yo genyen se enterè, se odas ak anbisyon pou yo vin pran petwòl, gaz ak lò Venezuela posede yo.”

Rejim Maduro a ap fè fas ak gwo defi, ak pwoblèm grav 2 semèn sèlman aprè lidè venezuelyen an te pran desizyon pou l pa okipe opozisyon kominote entènasyonal la epi li prete sèman pou yon lòt manda 6 zan, alòske anpil sektè nan peyi a e aletranje te leve lavwa pou di manda sa a pa gen lejitimite puiske pi gwo lidè opozisyon an te anba entèdiksyon pou yo prezante an fas li nan eleksyon an. >>

Repòtè ajans Associated Press: Fabiola Sanchez, ki nan Karakas, Venezuela, avèk Christine Armario, ki nan Bogota, Kolonbi, te pote kontribisyon yo nan preparasyon atik sa a.