Venezuela-Politik: Opozisyon an Ap Pran Beton an Mèkredi 23 Janvye a

Reyaksyon sòti nan wo-nivo gouvènman ameriken an madi 22 janvye 2019 la pou apiye opozisyon an nan Venezuela nan moman lidè anti-gouvènmantal yo ak patizan yo pare pou yo pran beton an mèkredi pou yo pwoteste kont rejim Prezidan Nicolas Maduro a.

Vis-Prezidan Mike Pence di Lèzetazini ap sipòte pèp venezuelyen an jiskaske demokrasi va retounen nan peyi sid-ameriken an. Misye Pence deklare:

<< Nan moman bon pèp Venezuela a pral fè tande vwa li demen, nan non pèp ameriken an n ap di: “Estamos con ustedes” (= Nou avèk ou). Nou kanpe avèk ou e nou pral rete avèk ou jiskaske demokrasi va retabli epi nou va reprann dwa libète nou te pran depi nan nesans la. >>

Pozisyon Vis Prezidan Pence la jwenn eko nan mitan lidè opozisyon an nan Karakas. Yon ilistrasyon se reyaksyon yon depite opozisyon an, Enrique Marquez, ki deklare:

“Nou menm, antan ke Venezuelyen, nou byen rekonesan vizavi kominote entènasyonal la, paske li manifeste anpil enterè nan sò pèp venezulyen an; paske li refize kareman rekonèt gouvènman Nicolàs Maduro a poutèt jisteman rejim sa a vyole konstitisyon an, li vyole prensip demokratik yo ak etadedwa. Mwen kwè apui nou resevwa nan men Prezidan Trump ak Vis Prezidan Pence la, nan men Kongrè ameriken an ak palmantè li yo, se yon apui ki endispansab pou sa chanje nan Venezuela. Fòk genyen bon jan presyon bò kote kominote entènasyonal la pou gouvènman an konnen li pa gen pyès apui; fòk genyen ase presyon entèn anndan Venezuela menm dekwa pou gouvènman an pa panse se tou senpleman yon polarizasyon politik, men se yon mouvman de mas ki espere fè revandikasyon yo pase e pou yo jwenn bon rezilta…”

Yon reyaksyon tankou pa Depite Enrique Marquez la sòti bò kote yon lòt palmantè opozisyon an, Depite Juan Mejia. Misye Mejia di pèp venezuelyen an rekonesan non sèlman vizavi Lèzetazini, men tou vizavi tout lòt peyi -tankou eta ewopeyen yo- ki eksprime solidarite yo ap lit pou retou demokrasi nan peyi sid-ameriken an.