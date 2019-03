Yon 100Tèn Palmantè Ameriken Mande yon Ankèt sou Koripsyon ak Vyolans ann Ayiti

2 manm chanm depite ameriken an Barbara Lee ak Andy Levin mete ansanm ak plis pase yon santèn palmantè ekri sekretè deta Mike Pompeo pou mande l ankete sou koripsyon ak vyolasyon dwa moun gouvènman ayisyen an ap pratike. Palmantè yo mande pou ankèt mennen sou masak Lasaline nan ak egzekisyon ektrajidisyè fòs de lòd yo ap komèt.

Palmantè yo kondane zak vyolans aktè konsène yo komèt pandan manifestasyon k ap mande demisyon prezidan Jovenel Moise. Siyatè lèt la eksprime enkyetrid yo pou dega ekonomik operasyon peyi lòk la genyen sou peyi a.

Senatè Nènèl Cassy, yon manm opozison an, bat bravo pou lèt palmantè ameriken yo ekri Sekretè Deta Mike Pompeo pou l mande mennen yon ankèt sou sitiyasyon dwa moun ann Ayiti

An repons ak lèt palmantè ameriken yo, anbasad ayisyen an nan Washington pibiliye yon nòt pou l remèsye siyatè lèt la pou enkyetid yo genyen sou sitiyasyon sosyal, ekonomik ak klima politik la ann Ayiti. Anbasad la rejte akizasyon dwazimen palmantè ameriken yo mete sou do gouvènman an. Anbasad la di pandan ke peyi a ap fè fas ak anpil defi, li mande pou palmantè yo pa konfonn manifestasyon politik ak vyolasyon dwa moun.

Anbasad la kalifye deklarasyon an ki san fondman e ki pa gen merit. Anbasad la di gouvènman ayisyen an ankouraje pwen-d-vue diferan pami sitwayen yo pandan li di peyi a respekte tout lwa entènasyonal e lokal ki pwoteje diyite tout ayisyen.