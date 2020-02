Sena Ameriken an Jwenn Prezidan Donald Trump Non Koupab

Sena Etazini an jwenn Prezidan Donald Trump non koupab pou 2 akizasyon (abi pouvwa, anpeche Kongrè a fè travay li) ki te sou do l yo. Avèk vòt sa a, Kongrè a pap retire Prezidan Trump sou pouvwa a.

Se 3èm fwa yon chanm nan Kongrè a deside jije yon prezidan ameriken. Premye a sete Andrew Johnson an 1868; 2èm nan sete Bill Clinton an 1998; e 3èm nan se prezidan ki sou pouvwa a aktyèlman an, Donald Trump.

Ant Andrew Johnson ak Bill Clinton –ke Sena a te akite- te genyen ka Prezidan Richard Nixon an 1975 pou eskandal politik ki rele “Afè Watergate” la; men Misye Nixon te bay demisyon li pandan Chanm Depite a t ap mennen ankèt toujou sou afè a, sètadi anvan palmantè yo te rive nan faz jijman an.