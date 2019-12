Jijman Prezidan Trump la Baze sou 2 Akizasyon: Abidpouvwa, Blokaj Travay Kongrè a

Ozetazini, pandan lidè demokrat yo nan Chanm Depite t ap mennen ankèt e tande depozisyonn ki pral debouche sou jijman Prezidan Donald Trump pou vyolasyon konstitisyon an, yo te retni tout yon lis akizasyon k ap peze sou do chèf La Mezon Blanch la ---pami yo genyen akizasyon ki te sòti nan yon ankèt pwokirè espesyal Robert Mueller te mennen sou prezidan an avek vyolasyon kèk dispozisyon ki nan konstitisyon an. Sepandan, a la fen dè fen Prezidan Chanm Depite a, Nancy Pelosi, avek lòt gwo lidè demokrat yo deside sèvi ak 2 chèf dakizasyon sèlman pou y ale pi devan ak pwosesis jijman an: 1. Abidpouvwa, epi 2: Efò pou bloke travay Kongrè a.

Kidonk, Demokrat yo pito limite kantite chef dakizasyon yo olye yo elaji kad la. Dapre kèk espesyalis, se yon fason pou yo pran devan epi mete yon soudin nan kritik Repibliken yo ka lanse pou di pwosesis jijman kont Prezidan Trump la se yon tantativ ilejitim pou Demokrat yo defèt rezilta yon eleksyon nasyonal ki te dewoule yon fason demokratik.

Madam Kimberly Whele, yon pwofesè syans politik k ap anseye nan Inivèsite Baltimore e ki se yon ansyen avoka endepandan ki te travay sou ankèt ki te fèt nan jijman ansyen Prezidan Bill Clinton, deklare desizyon Demokrat yo se yon jwèt entèlijan; objektif la se pou fè li vin difisil pou Repibliken yo iyore karaktè istorik sa k ap pase nan Kongrè a. Madam Whele di:

<<Si lis chèf dakizasyon yo te long anpil, Repibliken yo ta kapab leve lavwa pou di "Demokrat yo pèdi tout tèt yo; yo fin debòde. Sa a, se yon chas-o-sòsyè oubyen yo depase limit pouvwa konstitisyonèl yo. " Konsa, Repibliken yo ta kapab kache dèyè agiman sa a pou yo pa aksepte jijman k ap fèt kont Prezidan an.>>

Se 3èm fwa yon chanm nan Kongrè a deside jije yon prezidan ameriken: Premye a sete Andrew Johnson an 1868; 2èm nan sete Bill Clinton an 1998; e 3èm nan se prezidan ki sou pouvwa a aktyèlman an, Donald Trump. Ant Andrew Johnson ak Bill Clinton –ke Sena a te akite- te genyen ka Prezidan Richard Nixon an 1975 pou eskandal politik ki rele “Afè Watergate” la; men Misye Nixon te bay demisyon li pandan Chanm Depite a t ap mennen ankèt toujou sou afè a, sètadi anvan palmantè yo te rive nan faz jijman an.