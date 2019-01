Prezidan Trump Siyen Pwojè Lwa Ki Mete Fen nan Fèmti Pasyèl Gouvènman Federal la

Prezidan ameriken an Donald Trump siyen yon akò pou debloke fon ki pra l sèvi pou fè fas ak depans gouvènman federal la genyen, pandan twa pwochen semèn yo. Ako sa vin mete fen nan fèmti ki pi long nan tout istwa Lèzetazini. Sepadan, batay prezidan an tap mennen pou l te jwenn lajan pou konstwi miray la, e ki koz gouvènman federal la te fèmen pasyèlman an, e byen batay sa a vin ensèten. https://www.voanouvel.com/p/6831.html

"Apre 36 jou dikisyon kote deba yo te trè anime, mwen remake ke Demokrat ak Repibliken yo finalman mete pèp ameriken an avan enterè pati yo, Prezidan Trump deklare nan Jaden Roz Mezon Blanch la vandredi 25 janvye 2019 la nan diskou li te fè pou anonse reouvèti gouvènman federal la. Lide minorite Demokrat yo nan Sena a, Chuck Schumer, bò kote pal, deklare, anfen, Prezidan Trump aksepte demand Demokratik yo pou li separe diskisyon sou reouvri gouvènman an ak sekirite fwontye a. Senatè Schumer di li espere ke prezidan an “Apran lesson l.” Fèmti pasyèl gouvènman federal la afekte anviwon 800 mil anplwaye leta kote 420 mil nan yo te sè oblije kontinye travay san yo pa resevwa salè yo. Rès anplwaye yo te fòse chita lakay yo, e anpil nan yo te oblije al chache ti djòb akote pou peye fakti yo. Vandredi 25 janvye a, vin make anplwaye federal yo 2 chèk nan salè yo yo pat resevwa.