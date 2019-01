Prezidan Enterim Venezuela a Juan Guaido Mande Etazini pou l Pa Retire Diplomat li yo nan Karakas

Prezidan enterim Venezuelyen an Juan Guaido mande Etazini pou l pa konsidere desizyon Prezidan Nicolas Maduro ki bay Diplomat ameriken yo 72è pou kite peyi a. Misye Maduro anonse li koupe fache diplomatik ak Etazini kèk èd tan apre Prezidan Donald Trump rekonèt ofisyèlman prezidan palman Juan Guaido kòm nouvo lidè enterim peyi a ann atandan dewoulman eleksyon yo.

Plizyè peyi nan rejyon an tankou Brezil, Kolonbi, ak Kanada rekonèt nouvo lidè Venezuelyen an. Nan yon deklarasyon sekretè deta ameriken an, Mike Pompeo, pibliye li fè konnen Etazini te deja pat rekonèt Prezidan Venezuela a Nicolas Maduro. Chèf diplomasi ameriken di l ap kontinye relasyon diplomatik ak gouvèman enterimè a.



Sa pa gen lontan Oganizasyon Eta Ameriken yo te adopte yon rezolisyon pou l pa rekonèt viktwa Prezidan Nicolas Maduro te ranpòte nan eleksyon prezidansyèl me 2018 la.