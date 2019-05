Nikaragwa: OEA Mande Prezidan Daniel Ortega, Libere Prizonye Politik yo Epi Fè Bon Jan Eleksyon

Oganizasyon Eta Ameriken (OEA), mande Prezidan Nikaragwa a Daniel Ortega pou l respekte akò li te siyen pou l libere san kondisyon tout prizyonye politik yo disi 18 Jwen ki se delè a.

Pandan yon rankont ki dewoule nan kapital federal ameriken an Washington DC, OEA adopte yon rezilsyon pou l mande dewoulman eleksyon lib, onèt ak transparans nan Nikaragwa.

Rezolisyon an mande pou gen libète lapawòl ak manifestasyon pasifik pandan dewoulman eleksyon an. Opozisyon an gen plan pou l mete presyon sou gouvènman Ortega a nan okazyon yon grèv jeneral yo lanse nan tout peyi a jedi 23 me 2019 la. Gouvènman anonse lendi 20 me a li deja libere 300 prizonye politik.