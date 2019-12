Lajistis Amerikèn Akize Jacques Yves Duroseau pou Kontreban Zam ann Ayiti

Ayiti-Etazini: Otorite federal ameriken yo akize ofisyèlman yon manm Kò Mèrinn nan, ki gen orijin ayisyèn, deske li te eseye fè zam antre pa kontrebann ann Ayiti. Non akize a se Jacques Yves Duroseau. Nouvel ki soti nan ajans nouvel AP (Associated Press) ak chenn televizyon Fox News bay (nouvel jounal The Washington Examiner pibliye), fè konnen dapre deklares prevni an, rezon ki fè li t ale AYiti avek zam sa yo, se poul te eseye mete kontwol sou bandi kap simen latèrè nan peyi a.

Otorite ayisyen yo te poze arestasyon Yves Duroseau nan dat 12 novanm pase a, apre li te pran avyon nan vil New Bern, nan Eta Kawolin di Nò, pou l ale Potoprens avek 8 zam-a-fe, plis munisyon nan malèt li, dapre chef dakizasyon kap peze soudo l e ki rive nan sal dè nouvel jounal The Washington Examiner.

Apre sa, ajan Sevis Envestigasyon Kriminèl fòs naval Lèzetazini te entewoje akize a e yo te jwenn li pat genyen pyès otorizasyon pou l transpòte zam konsa abò yon avyon. Otorite federal yo soumèt yon plent kont Jacques Yves Duroseau nan tribinal Distri Est Eta Kawolin di Nò semèn pase a.