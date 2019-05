Jodi a vandredi 3 me 2019 la se jounen entènasyonal Libète laprès. Nan okazyon an, òganizasyon medya yo nan plizyè peyi rann omaj pou jounalis ki viktim nan egzèsis fonksyon yo.

Laprès gen difikilte nan kèk peyi. Nan Tinizi pa egzanp, lapolis fèmen plizyè estasyon televizyon prive. Nan Kanbòdj plizyè jounalis fèmen nan prizon.. Nan Bouwondi otorite yo pwolonje entèdiksyon fonksyonman Lavwadlamerik, BBC pandan yo kontinye sere boulon medya lokal yo.

Soudan Sid andèy apre lanmò yon jounalis.Iran desann anpil kòm peyi kotei pa gen libète laprès . Sou kontinan Ewopeyen an etid ki fèt sou libète laprès revele jounalis yo gen difikilte nan peyi ki gen yon rejim gwo ponyèt.



Ann Ayiti gen plizyè aktivite pou make jounen an. Aktivite yo te kòmanse nan anbasad amerikèn jedi 2 Me a kote anbasadè ameriken an Michelle Sison te rankontre plizyè asosyasyon medya pou l pale de enpòtans jounalis yo nan yon sosyete demokratik.

Menm si nouvèl yo pa rapòte otorite yo ap sere boulon jounalis yo dirèkteman sa pa anpeche travayè laprès yo sibi presyon nan men diferan sektè sitou lè enterè yo menase.