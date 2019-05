Israel ap vanse pi pre ak nouvèl eleksyon lejislative yo jounen madi 28 me 2019 kote palmantè yo deja vote an favè premye nan 3 aksyon ki nesesè pou disoud palman an.

Avek 66 vòt pou 44 vòt kont, majorite asanble a fikse 17 septanm 2019 kòm yon dat tantativ pou gen nouvo eleksyon nan peyi a akondisyon mezi sa a pase nan 2 tranch vòt final yo.

Premye minis Benjamin Netanyahu pat ka fòme yon nouvo gouvènman depi pati li a te ranpòte pifò syèj yo nan yon eleksyon ki te dewoule mwa pase a.