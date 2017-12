Devlopmnan nan Politik Etazini Vizavi Mwayen Oryan an: Washington Rekonèt Jerizalèm kòm Kapital Izrayèl

Prezidan ameriken an, Donald Trump, anonse nan jounen mèkredi 6 desanm 2017 a, a pati de dat sa a Lèzetazini rekonèt vil Jerizalèm kòm kapital peyi Izrayèl. Kidonk, Washington pral wete anbasad li a nan vil Tel Aviv pou mete l nan Jerizalem –yon desizyon ki pwovoke reyaksyon negatif anpil kote nan lemond.

Byen anvan Prezidan Trump te fè anons la ofisyèlman, peyi arab ak mizilman yo te lanse avètisman pou di desizyon sa a kapab vin anvlimen tansyon ki genyen nan Mwayen Oryan an epi mete an danje enterè ameriken nan rejyon an, san bliye konsekans negatif sa kapab genyen sou efò k ap pou wè si lapè ta kapab tabli ant Izrayèl ak Arab yo, efò Washington apiye. Daprè nouvèl ki sòti nan Mwayen Oryan an, palestinyen yo lanse modòd pou yo mande 3 jou pwotestasyon san rete pou yo denonse desizyon Prezidan Trump la.

Nan Washington, Depatman Deta a fè parèt yon nòt pou laprès kote li di:

“Jan Kongrè a te dekrete sa an 1995 nan sa ki rele “Lwa sou Anbasad nou nan Jerizalèm, e jan li toujou reyafime sa chak ane depi dat la, Prezidan Trump deside Jodi a rekonèt Jerizalèm kom kapital Izrayèl. Se konsa Depatman Deta a pral kòmanse imedyatman pwosesis aplikasyon desizyon an; pou sa, lap kòmanse pa fè preparasyon pou l wete anbasad nou nan Tel Aviv epi transfere l nan Jerizalèm… Desizyon sa a an akò ak yon reyalite kote se nan Jerizalèm moun jwenn palman izralyen an, kou siprèm peyi a, biwo Premye Minis la ak biwo Prezidan Izrayelyen an. ”

Kèk otorite nan Washington pa kache di yo gen enkyetid akoz posiblite pou deizyon administrasyon Trump la pa deklanche yon vag vyolans kont Izrayèl ak enterè ameriken nan Mwayen Oryan an. Nan menm diskou a, Prezidan Trump lanse apèl pou l mande kalm ak tolerans aprè li fin anonse li rekonèt Jerizalèm kom kapital Eta Juif la.