Reyaksyon Atravè Lemond Aprè Ouvèti Anbasad Etazini an nan Jerizalèm

Konsèy Sekirite l'ONU an òganize yon rankont dijans madi 15 me a sou sitiyasyon an nan Gaza aprè yon jounen kote plis moun mouri pase tout lòt jou nan 5 kan vyolans ant Izrayèl ak Palestinyen yo. Kowòdonatè Espesyal l'ONU pou Lapè nan Mwayen Oryan an, Nickolay Mladevov, soumèt yon rapò devan konsyèy la. Kowet te ekri yon deklarasyon di eksprime "yon santiman endiyasyon ak tristès" devan lanmò plizyè douzèn Palestinyen anba men sòlda izrayelyen; dokiman an mande plis ankèt. Diplomat ki nan l'ONU di Lèzetazini, yon alye Izrayèl e youn nan 5 peyi ak dwa veto yo, bloke deklarasyon an.

Anpil alye Lèzetazini ak advèsè li yo tou kritike desizyon li pran pou l ouvè anbasad li nan vil Jerizalèm; daprè yo, se yon aksyon ki pral ogmante tansyon an nan Mwayen Oryan an. Yon pòtpawòl Premye Minis britanik la, Theresa May, deklare: "Nou pa dakò ak desizyon Washington pran pou l transfere anbasad li a nan Jerizalèm e rekonèt vil sa a kòm kapital Izrayèl" anvan yon akò lapè tabli nan Mwayen Oryan an.

Prezidan fransè a, Emmanuel Macron, kondane zak vyolans ki dewoule lendi 14 me a nan Gaza kote sòlda izrayelyen touye plis pase 50 sivil palestinyen nan konfwontasyon ki fèt sou fwontyè Izrayèl ak Bann Gaza a. M. Macron di li te "lanse plizyè avètisman kont konsekans" desizyon Prezidan Trump pran pou l rekonèt Jerizalèm kòm kapital Izrayèl. Lendi 14 me a lidè fransè te pale ak monak jòdanyen an, Wa Abdala, e ak prezidan palestinyen an, Mahmoud Abbas; madi li kontakte premye minis Izrayèl la, Benjamin Netanyanhu.

Nan Larisi, minis afè etranjè Sergey Lavrov di: "Nou gen fèm konviksyon li pa bon pou yon peyi revize pou kont li desizyon kominote entènasyonal la konsa." Arabi Sawoudit kondane koutzam lame Izrayèl la sou Palestinnyen yo nan Gaza e li pa dakò ak deplasman anbasad amerikèn nan. Premye minis Peyi Tiki a, Recep Tayyip Erdogan -k ap vizite vil Lond, nan La Grann Bretay- deklare: "Transfè anbasad la se yon aksyon regretab e malare"; dapre li, aksyon sa a elimine kalifikasyon Lèzetazini pou l sèvi kòm medyatè nan pwosesis lapè Mwayen Oryan an.