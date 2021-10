Ex Premye Dam Martine Moise Reponn Kestyon Lajistis Sou Asasina Mari'l

Ansyen premye dam Ayiti, Martine Moise reponn kestyon la jistis jodia sou asasina mari-li, Prezidan Jovenel Moise.



Prezidan an te mouri anba bal asasen anvan soley te leve 7 Jiye pase a. Madan Moise limenm, te blese nan ensidan an e li te pran avyon tou suit pou'l al nan Miami, Florid kote li te resevwa swen.



Anvan li te reponn kestyon jij Pake Premye Enstans Potoprens la, Madan Moise te pale ak VOA Kreyol.



"Mwen vin la a jodia pou'm te kapab reponn kestyon juj la, pou ke anket Prezidan Jovenel Moise la avanse," Madan Moise di VOA Kreyol. "Mwen vle justis. M'ap mande'l maten, m'ap mande'l a midi, m'ap mande'l aswe - juskaske'm jwenn li. M'ap envite tout moun ki gen pou we de lwen ou de pre avek dosye a vinn bay depozisyon nou."



Polis Nasyonal Ayiti deja arete plizye douzen moun an koneksyon ak asasina a, pami yo Ayisyen Ameriken, Kolonbyen ak manm fos polis Ayiti.