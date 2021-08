Martine Moise Vle Poze Kandidati li Pou Prezidan

Ansyen premye dam peyi d'Ayiti, Martine Moise deklare li ta renmen poze kandidatu li a la prezidans.

"I'd like to run for president"



"Madan Moise di Reuters "mwen ta renmen poze kandidatu mwen a la prezidans, map konsantre'm sou byenet mwen ak byenet timoun mwen pou kounyea -- men m'pap kite vizyon mari'm te genyen pou Ayiti mouri ave'l."

Madan Moise bay Reuters yon entevyou Lendi 30 Out la, depi yon kote ajans la pa pibliye. Li te abiye an nwa ak bra li toujou mare akoz blesu li te sibi pandan atak ki te fet lakay li nan granm maten 7 Juiye kote bandi ak zam te touye mari li. Reuters fe konnen plizye gad du ko te akonpaye madan Moise.

Anket sou asasina prezidan an



Li di malgre otorite Ayisyen yo fe pwogre sou anket asasina a, li krenn ke kounyea pwogre sa a vinn ralanti.

"I feel that progress is stalling a little. The people that did this are still out there"



Madan Moise deklare "Mwen krenn ke pwogre a ralanti. Moun ki komet zak sa a toujou ap sikile nan lari e mwen pa konnen si nap janm konn non yo. Tout peyi ki vle ede nou - tanpri ede."



Preske 2 mwa apre asasina Prezidan Jovenel Moise, kek eleman kle asasina a rete yon miste. Polis Nasyonal Ayiti a arete 3 douzen moun - pami yo 18 swadizan mesene Kolonbyen, yon Dokte Ayisyano Ameriken pi fo moun pa konnen ke yo di te gen anbisyon pou'l prezidan epi chef sekirite pale nasyonal la.



"Those people (they have arrested) did it, but someone gave the orders, someone gave the money "

"Moun sa yo komet zak la, men gen yon moun ki te pase lod la, gen yon moun ki te finanse'l," Madan Moise deklare.

Madan Moise di li pale 2 fwa ak ajan FBI (Biwo Federal Envestigation Etazuni) e li kwe yo an mezi pou yo jwenn koupab yo.

Konsey pou PM Henry



Kanta pou Premye Minis Ariel Henry, kap eseye jere kounyea konsekans tranbleman te 14 Out la, men konsey Madan Moise kwe mari'l ta bay misye.

"I think the advice that my husband would give him (is) try to have an election. With the election you can have peace, you can think long term."

"Mwen kwe konsey mari'm ta bay se eseye oganize eleksyon. Ak eleksyon ou ka gen lape e ou ka fe plan a lon term," Madan Moise di Reuters.



Eleksyon ki te sipoze dewoule nan mwad Septanm nan ranvwaye kounyea pou mwad Novanm. E gen kek moun ki kwe yo taka ranvwaye yo pou pi ta toujou, akoz tranbleman te a.



Enfomasyon sa a baze sou entevyou Reuters fe ak ex premye dam Ayiti