Dosye Asasina Moise la ap Trennen Ann Ayiti, Men lap Avanse Ozetazini

Anket sou asasina Prezidan Ayisyen Jovenel Moise, ki mouri lakay li 7 Jiyè 2021 ap trennen ann Ayiti men lap avanse Ozetazini.

Polis Nasyonal Ayisyen an, PNH arete plis pase 40 moun an koneksyon ak asasina a. Pami moun yo arete yo gen 18 ansyen militè Kolonbyen. Yo tout rete fèmen nan prizon ann Ayiti e yo poko janm konparèt devan lajistis. Pwogrè sou dosye a trennen anpil an pati akoz sistèm Jidisyè peyi d'Ayiti ap fè fas ak manifestasyon, vol, zak vyolans gang yo epi menas kont lavi jij enstriksyon yo.

Sepandan Ozetazini, Depatman Jistis la asiyen 3 sispèk kle, ke yo kenbe nan prizon nan vil Miami, eta Florid ann atandan pwosè yo.

Ex-militè Kolonbyen Mario Antonio Palacios Palacios, biznisman Ayisyen Rodolphe Jaar ak ansyen senatè Ayisyen John Joel Joseph ap fè fas ak akizasyon ofisyèl la jistis Ameriken pou "konplo pou komèt yon asasina oubyen kidnapping andeyo Lèzetazini, epi founisay sipo materyèl ki te debouche sou yon lanmo, pandan yo te konnen ke sipo materyèl sa a tapral sèvi pou prepare oubyen exekite yon konplo pou touye oubyen kidnape (yon moun)."





Palacios

Pandan yon odisyon nan tribinal Miami 5 Avril, Palacios plede non koupab a akizasyon an. Li poko klè kilè pwosè misye pral fèt.

La jistis te transfere'l Ozetazini depi Panama kote otorite Panameyen yo te arete'l nan ayewopo pandan li te nan wout pou'l retounen lakay li nan Kolonbi. Palacios te vwayaje Panama depi La Jamayik, kote otorite yo te arete li ann Oktob 2021 epi akize'l dèske li te antre nan peyi a ilegalman. Li pa klè kijan misye te vwayaje soti Ayiti pou'l ale La Jamayik, men otorite yo te jwenn ni san okenn pyès idantifikasyon.

Nan yon entèvyou ak la jistis Amerikèn, Palacios te deklare yon konpayi sekirite te anplwaye'l pou'l al travay kom gad sekirite ann Ayiti epi patisipe nan swadizan yon operasyon pou arete Moise. Palacios di se pi ta li te vinn aprann ke vre plan an sete pou asasinen prezidan an.

Jaar

Jaar plede non koupab nan tribinal federal 6 Jiyè. Pwosè li fikse pou komanse 18 Jiyè.

Yo te arete misye nan Repiblik Dominikèn nan mwad Janvye a epi transfere'l Ozetazini 19 Janvye. Li se yon ansyen enfoman Ajans Anti-Dwog Etazini an, DEA, ke yo akize kom konplis nan konplo asasina a.

Anvan arestasyon li nan mwad Janvye a, Jaar te di jounal New York Times ke li te ede planifye ak finanse konplo Moise la. Li di limenm ak Joseph Felix Badio, yon sispek ki toujou nan mawon, te kenbe kontak apre asasina a e yo te domi nan menm kay la kek jou apre atak la.

Joseph

Yon ansyen senatè, Joseph jwenn arestasyon'l nan La Jamayik nan mwad Janvye a kote yo akize'l de antre ilegal. Li te rive nan zile a ansanm ak madanm ni ak 2 timoun ki te mande azil nan La Jamayik apre sa. Otorite Ameriken yo te mande pou yo ekstrade misye Ozetazini e li te dako. Yo transfere'l Miami 6 Me epi akize'l an koneksyon ak asasina a.

Ajans nouvel Associated Press rapote ke yon rapo lapolis li te we lye Joseph ak konplo a. Rapo a di youn nan sispek yo te idantifye Joseph kom youn nan lide konplo yo. Dokiman an te gen tou yon konvesasyon sou WhatsApp ant Joseph ak James Solages, yon Ayisyen Ameriken ke yo te arete ann Ayiti, kote yo tap diskite sou detay konplo a. Solages femen nan prizon ann Ayiti.

Kek enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Associated Press