Akize nan Asasina Moise la, Palacios Resevwa Plis Tan pou Prepare Defans li

Yon ex-solda kolonbyen ki se youn nan sispek kle nan asasina Prezidan Ayisyen Jovenel Moise, jwen konsantman Vandredi pou yon nouvo ekstansyon yon mwa pou'l prepare defans li.

Mario Antonio Palacios Palacios te prezan devan jij federal Lauren Louis nan Miami, kote li te sipoze plede ofisyelman swa koupab ou non koupab a 2 chèf d'akizasyon la jistis Ameriken pote kont li yo. Avoka li, te pwofite opotinite sa a pou mande plis tan.

"Misye Palacios aksepte demann nan," avoka a di jij Louis e li fikse yon nouvo odisyon pou 4 Avril.

Sa fè 2zèm fwa Palacios mande pwolongasyon depi li rive Ozetazini nan mwad Janvye a apre la jistis te transfere li soti Panama kote yo te arete'l.

Lap fe fas ak akizasyon deske li te konplote pou komet yon omisid oubyen kidnaping andeyo Etazini, e ke li te founi asistans materyel ki te rezilte nan yon lanmo.

Ekstansyon an va bay avoka defans Palacios la plis tan pou'l prepare ka a epi revize akizasyon yo. Sa va bay avoka gouvenman Ameriken an plis tan tou pou jwenn prèv adisyonèl pou apiye akizasyon yo lanse kont misye. Li posib tou ke yo va chache yon antant ak misye. Avoka Algredo Izaguirre di Associated Press vandredi ke pou kounyea li pa anvizaje fe okenn antant ak avoka gouvenman an e ke kliyan ni gen entansyon plede inosan devan jij la.

Li komen pou akize yo antann yo ak avoka gouvènman an pou kolabore ak envestigasyon an ann echanj pou akizasyon ki mwen sevè. Si la jistis jwenn Palacios koupab, li taka pase rès vi li nan prizon.

"Ka sa a se yon ka ki trèz enpotan e ki merite pou nou revize tout bagay," Izaguirre deklare pandan yon pale ak jounalis yo apre odyans tribinal la. "Se yon ka ki grav anpil e sa mande anpil travay," misye ajoute. Li di lap bezwen 30 jou sa yo pou revize dokiman, deklarasyon, temwayaj ak prèv.

Avoka a pa ekate posibilite tou pou'l ta vwayaje Ayiti pou pale ak lot ex-solda kolonbyen ki femen nan prizon lot bo a, ni pou'l ta vwayaje Kolonbi.

Pandan odyans brèf li fè devan tribinal la Vandredi, Kolonbyen an ki gen 43 zan te kanpe bo kote avoka li. Li te gen inifom prizonye bèj la sou li. Figi li te pasyèlman kouvri ak yon mask e li te menote. Yon moun tap tradwi sa jij la di ann Angle pou li ann Espayol.

Depatman Jistis Etazini fè konnen gen lot akize li anvizaje transfere Ozetazini pou fè fas ak akizasyon an koneksyon ak ka sa a.