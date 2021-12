COVID-19 Gate Vwayaj Fèt Fendane yo Men Pa Acha

Nouvo varyan COVID-19 la gate plan plizyè dizèn milye moun te genyen pou yo vwayaje pandan peryod fèt la - men li pa tèlman afekte lavant yo.

Konpayi ayeryen yo te anile dè santèn lòt vòl Dimanch. Yo site kòm rezon pakèt anplwaye yo ki enfekte ak COVID-19 la. Reyalite sa a gen anpil chans pou'l kontinye gen move konsekans sou vwayajè yo apre Nwèl la.

Pa gen okenn endikasyon kilè egzakteman skedil nòmal yo pral reprann.

Sepandan, konsomatè yo pat tèlman okipe varyan omicron an. Lavant peryòd fèt yo ogmante nan nivo pi wo yo janm rive depi 17 an. Gen anpil chans pou omicron ralanti ekonomi Etazini an men rebon rapid s a konpativman ak jan sityasyon an te ye ane pase a, takapab bay enflasyon ki deja ap trakase Ameriken jarèt.

Li poko klè konbyen domaj kowonaviris la pral fè pa rapò ak ekonomi an ni konbyen tan sa pral dire.