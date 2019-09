Ayiti: Rate Gaz la Toujou Ap Pèsiste Malgre Anons Livrezon Kabiran Otorite yo

Aktivite yo ap reprann gradyèlman nan kapital la Pòtoprens ak vil pwovens yo apre gouvènman enterimè a pwomèt pwodui petwolye yo ap disponib sou mache nasyonal la jedi 19 septanm 2019 la.

Bonè jedi maten korespondan Lavwa Dlamerik la te konstate motosiklèt ak machin te pran pozisyon nan plizyè estasyon gazolin nan kapital la. Pandanstan prezidan Jovenel Moise ap kite kapital la dimanch 22 septanm nan direksyon vil New York pou l patisipe nan 74èm asanble jeneral òdinè nasyonzini.

Lidè ayisyen an, ki gen pou pran lapawòl pwobableman jedi 26 septanm, fè deplasman an malgre peyi a pa genyen yon Premye Minis. Opozisyon an pa sispann mande prezidan an pou l demisyone..