Aktris Betty White Mouri a Laj 99 an

Aktris Betty White, ki te charme telespektatè Ameriken yo pandan plis pase 60 an mouri. Li te gen 99 an.

Magazin People ak jounal Washington Post se premye medya ki bay nouvèl la.

Aktris la te jwe yon pakèt wòl, pami yo komedi Ameriken te renmen anpil pandan 50 an. Pami wòl sa yo gen Rose Nylund nan seri televize "The Golden Girls" la. Li te fè moun ri nan komedi "The Proposal" la an 2009 epi nan "Lake Placid" yon fo film orè.

Telespektatè yo te mande pou'l anime pwogram popilè "Saturday Night Live" la an 2011, yon pwogram televize ke jenès Amerikèn nan renmen anpil.

Pandan karyè li, Madan White te ranpòte 2 pri Emmy (pi gwo onè nan domèn televizyon an Ozetazini) pou wòl Sue Ann Nivens la ke li te jwe nan seri televize "The Mary Tyler Moore Show".