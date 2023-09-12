Paris Deklare Vizit Kim Jong Un Ap Fè Moskou a Montre Jan yo Izole Larisi Sou Sèn Entènasyonal la

Jounalis yo te mande siyifikasyon reyinyon sa a, li te kontinye poul di "Larisi izole nan yon pwen yo te oblije vire nan direksyon Kore di Nò," se deklarasyon diplomat franse a Anne-Claire Legendre te fè pandan yon konferans pou laprès.
Pòtpawòl Ministè Afè Etranjè fransè a te di madi ke rankont ki anonse ant lidè Kore di Nò Kim Jong Un ak Prezidan Ris la Vladimir Putin montre klèman izolasyon Larisi sou sèn entènasyonal la.
Jounalis yo te mande siyifikasyon reyinyon sa a, li te kontinye poul di "Larisi izole nan yon pwen yo te oblije vire nan direksyon Kore di Nò," se deklarasyon diplomat franse a Anne-Claire Legendre te fè pandan yon konferans pou laprès.