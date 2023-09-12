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Politik

Paris Deklare Vizit Kim Jong Un Ap Fè Moskou a Montre Jan yo Izole Larisi Sou Sèn Entènasyonal la

This picture taken on September 10, 2023 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on September 12, 2023 shows North Korea's leader Kim Jong Un receiving a send-off as he departs from Pyongyang. (AFP PHOTO/KCNA via KNS)

Pòtpawòl Ministè Afè Etranjè fransè a te di madi ke rankont ki anonse ant lidè Kore di Nò Kim Jong Un ak Prezidan Ris la Vladimir Putin montre klèman izolasyon Larisi sou sèn entènasyonal la.

Jounalis yo te mande siyifikasyon reyinyon sa a, li te kontinye poul di "Larisi izole nan yon pwen yo te oblije vire nan direksyon Kore di Nò," se deklarasyon diplomat franse a Anne-Claire Legendre te fè pandan yon konferans pou laprès.

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