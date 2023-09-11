Nouvel yo Rapòte Lidè Kore di Nò a, Kim Jung Un nan Wout pou l al Larisi

Yon tren koulè vèt ki gen rebò jon - ki sanble anpil ak tren lidè Kore di Nò Kim Jong Un konn sèvi pou vwayaje nan peyi etranje - te vizite yon stasyon tren tou pre fwontyè Kore di Nò ak Larisi Lendi.

Larisi ak Kore di Nò konfime vreman vre Lendi, ke Kim pral vizite Larisi pou rankontre Prezidan Vladimir Putin. Nouvèl sou vizit sa a soulve gwo pale anpil ak kè sote l Oksidan pa rapò ak posibilite pou Moskou ak Pyongyang ta antann yo sou acha zam pou sèvi nan lagè Ikrèn nan.

Yon deklrasyon brèf ki pibliye sou sit entènèt Kremlen an di Kim ap vizite Larisi sou envitasyon Putin, e ke rankont yo pral dewoule "nan jou kap vini yo".

Ajans nouvèl ofisyèl Kore di Nò a, te anonse vizit la tou, li konfime lide yo pral rankontre - san li pa di ki kote ni kilè.

Li pa klè si Kim te abò tren an, ke moun te wè ap deplase ant Lachin ak stasyon Tumagang nan, ki se dènye stasyon tren nan Kore di Nò a. Se wout sa a ki konekte Nò a ak plizyè peyi etranje.

Tren an pat travèse pon an a 7hè di swa.

Pandansetan jounal Chosun Ilbo site kèk sous nan gouvènman Kore di Sid la ki rapòte tren an kite kapital Kore di Nò a Pyongyang Dimanch swa e ke rankont Kim-Putin nan taka dewoule osito ke Madi.

Ajans nouvèl Yonhap ak plizyè lòt medya di menm bagay la.

Ajans nouvèl Japonèz Kyodo limenm site responsab Ris yo ki di Kim pral pwobaleman vwayaje Larisi nan tren pèsonèl li.

Biwo Prezidans Kore di Sid la, Ministè Defans la ak Sèvis Ransèyman Nasyonal la poko konfime detay sa yo.