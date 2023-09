Etazini Lanse yon Pinga Bay Kore di Nò

Konseye Sekirite Lamezonblanch la, Jake Sullivan deklare Kore di No pral "peye pri a nan kominote entènasyonal la" si li deside founi Larisi zam.

"Rezon ki fè Moskou entansifye jefo li pou jenere kalite sipo sa a bo kote Kore di No se paske nou kontinye prije baz endistriyèl No Larisi a. Kidonk yap chache nempot ki sous yo ka jwenn pou bagay tankou atiyri ak minisyon. Se sa nou konstate. Epi nou pral kontinye rele chal bari dèyè yo epi lanse apèl bay Kore di No bo kote pa li pou l respekte angajman piblik li fè pou l pa founi Larisi zam ki pral fini pa touye Ikrenyen."

Sullivan fè komantè sa yo apre lidè Kore di No a, Kim Jong Un te di li taka vwayaje Larisi anvan lontan pou rankontre Prezidan Vladimir Putin, nan moman kote Kremlen an ap eseye achte ekipman militè pou itilize nan lagè lap mennen nan Ikrèn nan.

Yon responsab ki pat vle yo site non ni di Associated Press ke Etazini atann ni aske Kim vwayaje Larisi nan mwad Septanm nan.

Responsab la di Etazini pa konnen ki kote ni kilè rankont la pral dewoule - sepandan gen anpil chans ke se pral nan vil potyè Vladivostok, ki sitye sou Oseyan Pasifik la e ki pa lwen Kore di No.

Sullivan di jounalis yo Madi li paka pale sou kilè rankonte Kim ak Putin nan pral dewoule. Sepandan li fè remake diskisyon ant 2 peyi yo ap avanse aktivman.

"Mwen paka spekile sou kisa ki motive Kore di No pou l fè sa. Sa mwen ka di se ke si yap founi Larisi zam pou sèvi sou chan d batay pou atake rezèv sereyal la epi enfrastrikti rechofman vil prensipal yo nan moman sezon ivè a ap antre sou nou, pou eseye konkeri teritwa ke yon nasyon souvren rele chè mèt chè metrès, se pa yon bagay kap jete yon bon limyè sou Kore di No e yo pral peye yon pri pou sa nan kominote entènasyonal la.

Nou enpoze sanksyon tou ki trè spesifik pou eseye gate nempot ki tantativ Larisi ta fè pou sèvi ak Kore di No kom mwayen oubyen kom sous pou zam kap antre Larisi. "

Vis prezidant Etazini, Kamala Harris te pale sou kestyon an tou, nan peyi Endonezi kote lap asiste rankont gwoup peyi Azyatik ki rele ASEAN nan.

"Mwen kwè se yon gwo erè pou ta gen okenn kolaborasyon ant Larisi ak Kore di No sou yon kestyon tankou founi Larisi minisyon. Lè ou reflechi sou siyifikasyon potansyèl ou bagay konsa, pi bonè ane sa a lèm te nan Konferans Sekirite Munich la mwen te di nan non Etazini ke Larisi komet krim kont limanite. Donk ide ke yon peyi nan mond lan ta founi yon peyi konsa minisyon epi enplikasyon sa ka genyen sou sereyal la ak plizyè lot bagay se yon bagay mwen non sèlman dekonseye mwen sa banmwen anpil kè sote. Etazini preokipe pa sa."

Harris te souliyen tou ke Larisi finn tounen yon echèk estratejik.