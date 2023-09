Prezidan peyi Endonezi Joko Widodo Mande Gwo Lidè Mondyal Yo Pou Lache Tansyon ke Yo Gen nan Mitan Yo

Li t ap pale konsa nan ouvèti Somè Ès Azi a, ki reyini peyi Asosyasyon Nasyon Sidès Azi ki gen ti non ASEAN ak patnè li yo – Etazini, LaChin, LaRisi, Ostrali, End, Japon, New Zeland, ak Kore di Sid. Widodo souliyen nesesite pou gen estabilite nan rejyon an pou kontinye lapè ak pwosperite ke rejyon an ap jwi depi dè dizèn lane.