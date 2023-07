Yon Manifestasyon Bloke Otowout ki Mennen nan Jerizalèm

Manifestan bloke otowout ki mennen nan Jerizalèm, Haifa ak kapital Israel la Tel Aviv nan pwotestasyon ki tanmen nan tout peyi a kont refòm ke gouvènman an vle fè nan sistèm jistis la, e ki divize nasyon an.

Manifestasyon sa yo fèt nan maten apre koalisyon Premye-minis Benjamin Netanyahu nan palman an fin bay premye akò li pou yon pwojè lwa ki ta limite pouvwa Kou Siprèm nan pou kontwole travay gouvènman an. Koalisyon an ap mete presyon pou pouse kèk chanjman ke li pwopoze pou fè nan sistèm jistis la, malgre yon gran pati nan popilasyon an kanpe an kwa kont sa.

Plan an pwovoke manifestasyon depi dè mwa nan opozisyon an ki di ke sa ap mennen peyi a nan yon rejim otoritè.