Deklarasyon Anbasadè Boris Gryzlov la vini pandan gen gwo tansyon ki ap kontinye ant Larisi ak peyi nan Lwès yo sou lagè Moskou a nan Ikrèn.
Anbasadè a pale konsa apre dènye deklarasyon Prezidan Ris Vladimir Putin kote li te di LaRisi gen plan pou mete zam nikleyè taktik sou teritwa alye a.
Anons sila se yon lòt tantativ lidè Ris la pou eseye dekouraje peyi Lwès yo ki toujou ap sipòte Ikrèn.
Byelorisi pataje yon fwontyè 1,250 kilomèt ak manm Òganizasyon Trete Nò Atlantik Letoni, Lityani ak Polòy.