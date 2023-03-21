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Politik

Yon Gwo Dirijan Nasyon Zini Avèti ke Sitiyasyon An 2 Kore Yo Ap Pran Yon Move Direksyon

  • Serge Michel
North Korean leader Kim Jong Un and his daughter Kim Ju Ae watch a missile drill at an undisclosed location in this image released by North Korea's Central News Agency (KCNA) on March 20, 2023. KCNA via Reuters

Yon gwo dirijan Nasyon Zini bay avètisman lendi pou di ke sityasyon nan 2 Kore yo ap pran “move direksyon” kèk jou apre Kore di Nò te lanse 2èm misil balistik mwayèn pòte li pou ane a, e apre sa yon misil balistik ki pa tire lwen dimanch la.

“Tansyon kontinye ap moute, e pa gen okenn siy ke li pwal desann,” se pawòl Miroslav Jenca, ki se asistan sekretè-Jeneral l-ONU pou Ewòp, Azi Santral ak Amerik yo, nan deklarasyon devan Konsèy Sekirite l-ONU an.

Li moutre ke Kore di Nò « deklare entansyon li klè » pou li kontinye rapouswiv pwogram zam nikleyè ak balistik, ki se yon vyolasyon plizyè rezolisyon Konsèy Sekirite a.

Men pandan Pyongyang kontinye ap meprize ekzijans kominote entènasyonal la ki mande li abandone pwogram misil nikleyè ak balistik yo ki ilegal e fè sa yon fason ke l-ONU ka verifye, konsèy la ki gen 15 manm rete divize sou ki sa pou yo fè sou kesyon an.

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