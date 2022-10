Konsèy Sekirite Nasyonzini Adopte yon Rezolisyon ki mande pou Zak Vyolans ak Aktivite Kriminèl Sispann an Ayiti

Konsèy Sekirite Nasyonzini an adopte a l'inanimite, yon rezolisyon ki mande pou mete fen tou swit a zak vyolans ak aktivite kriminèl kap dewoule an Ayiti. Li enpoze sanksyon tou kont yon chèf gang ki gen anpil enfliyans.

Etazini ak Meksik patwone rezolisyon sa a, men yo te ranvwaye vòt la pou Vandredi pou yo te ka revize teks la epi gen plis sipò pami manm konsèy la yo.

Yo te jwenn sikè e tou le 15 peyi manm konsèy la apwouve'l.

Anbasadè Ameriken Linda Thomas-Greenfield deklare tou swit apre vòt la ke rezolisyon an se yon premye pa nan bon direksyon an pou ede pèp Ayisyen an. Li di gen yon 2èm rezolisyon ke yap prepare ki va ede retabli sekirite an Ayiti.



Premye moun sanksyon yo vize se Jimmy Cherizier, alyas Barbecue, ki se chèf gang G9 Fanmi ak Alye yo.

Sanksyon ki nan rezolisyon ki apwouve Vandredi bloke byen, mete entediksyon vwayaj ak yon anbago zam kont nempòt moun ki ta menase lape ak stabilite Ayiti.