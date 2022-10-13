Ikrèn: Kyev Resevwa Frap Dwon ke Iran Fabrike

Asistan chef biwo prezidans la nan Ikrèn, Kyrylo Tymoshenko di dwon yo frape enfrastrikti ki enpòtan anpil nan ozalantou Kyèv. Otorite-yo dekri dwon yo kòm avyon kamikaz, ki pote eksplozif e kraze sou pozisyon ke yo te vize a. Majistra vil Mykolaiv, Oleksandr Sienkovych, rapòte tou ke bonbadman ki fèt pandan lannwit la nan vil la ki nan sid peyi a detwi yon bilding apatman 5 etaj.

Frap aeryen yo fèt pandan patnè Ikrèn ap travay pou voye plis defans aeryen bay peyi a.

Grand Bretay anonse jedi l ap voye bay Ikrèn wokèt ki ka desann misil rapid, e minis defans l-OTAN yo te reyini nan Briksèl pou yo diskite sou sipò pou lame Ikrèn nan.