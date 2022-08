Nouvo Seri Televize 'House of the Dragon' HBO a Ap Tanmen 21 Out

Nouvo seri "Game of Thrones" la, "House of the Dragon" pral tanmen Dimanch 21 Out sou chèn televizyon pa kab HBO.

House of Dragon ap prezante bay fanatik yo yon nouvo seri pèsonaj ak yon ekip dramatij ak sineyas ki gen plis divèsite.

Nouvo seri a pran istwa Game of Thrones la 2 syèk anvan evenman ki te dewoule nan seri orijinal la, ki te fini apre 8 sezon nan mwad Me 2019.

"House of the Dragon" baze sou liv nan seri woman George R.R. Martin yo ki rele "Fire and Blood" (Dife ak San).

Seri a konsantre sou Mezon Targaryen nan, ke aktris Emilia Clarke te bay renome. Se limenm ki te jwe Daenerys Targaryen e ki te konn monte dragon ki te kraponnen tout moun.

House of the Dragon (Mezon Dragon an) ap tanmen Dimanch e wap kapab swiv li sou HBO an dirèk oubyen ou ka stream li sou HBO Max.