Seri Televize Popile 'Game of Thrones' la Tounen ak 'House of the Dragon'

Si ou te renmen seri televize Game of Thrones la map bawou ke kontan jodia paske HBO anonse premyè yon nouvo seri nan menm stil la "House of the Dragon" (Mezon Dragon an).

Menm jan ak predesesè li, Game of Thrones, House of the Dragon santre sou siksesyon familyal kote se pitit fi ene a ki ta dwe pran pouvwa a, men yon pitit gason ki fe'l pito.

Sepandan, vre pwen santral nouvo seri a se batay ant 2 fanm: Rhaenyra Targaryen - ke aktris Emma D'Arcy ak Milly Alcock jwe ki eritye twon papa yo, epi Rhaenys Targaryen - ke Eve Best jwe.

" Mwen kwe se yon diferans fondamantal paske sanzatann ou gen yon eksperyans feminen ke wap viv sou sen ak nan vi pawou. Mwen konnen Miguel Spochnik te santi li te bezwen yon bon rezon pou'l tounen travay nan Westeros. Donk se yoon gwo responsabilite e li ande yon kokenn chenn efo, e mwen pa kwe li pran sa a la leje apre travay li sou Thrones. Men m'kwe le fet ke seri a santre sou 2 fanm se yon bon rezon pou tounen."

Aktris Eve Best dako.

"Mwen kwe li fe yon gwo diferans paske istwa a santre sou nou fwa sa a."

Ekip pwodiksyon seri Dragon an gen moun tout nasyonalite ladann ak yon paket aktris tou.

Aktris Emily Carey esplike poukisa sa enpotan.

" Le fet ke gen yon paket fanm ki tap travay sou pwodiksyon sa a, devan kamera a deye kamera a, nan sal dramatij yo, li enkwayab. Mwen kwe se yon gwo pa nan gon direksyon an sitou pou kalite seri sa a ki baze sou fantezi. Mwen konnen pwogram nan trete sije misojini a-- men sa mwen pi renmen ak seri sa a se ke chak fanm fe fas ak menm pwoblem nan. Yo chak gen istwa pa yo men sa yo genyen an komen se sa. Yo pa anik lage yo nan istwa a paske yo bezwen fanm. Se sa ke'm kwe ki fe istwa sa a spesyal. "

Charmaine DeGrate ki se dramatij la di fanm gen anpil enpotans pou ekriven liv ki sevi kom baz Game of Thrones la, George R.R. Martin.

"Mwen kwe li te fe yon diferans. Li te enpotan pou George pou nou fe'l konsa. E mwen kwe pesonaj fanm, pwogram ki gen anpil fanm kap jwe wol prensipal yo epi dramatij ki konn ekri teks pou fanm bay istwa a anple. Mwen kwe se yon bel fason pou'n agrandi univer la.

House of the Dragon -- Mezon Dragon an pral fe gran debi li sou HBO ak HBO Max 21 Out'